Минфин Афганистана пообещал в ближайшее время возобновить работу банков

Банки Афганистана в ближайшее время возобновят свою работу. Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщает министерство финансов страны.

Банковская, финансовая и таможенная деятельность возобновится в ближайшее время (Да Афганистан Банк, частные банки и другие финансовые учреждения), — говорится в сообщении.

По данным министерства, технический персонал в настоящее время уже может вернуться к исполнению своих обязанностей. В свою очередь, должностным лицам ведомства придётся дожидаться «решения Экономической и финансовой комиссии Исламского Эмирата Афганистана». Речь идёт о группировке «Талибан» (признана террористической организацией, запрещена в России).

Зарлата сотрудникам будет выплачиваться также после формирования нового правительства. Размер оплаты должен сохраниться на прежнем уровне.

15 августа СМИ сообщили, что талибы контролируют все пограничные переходы. Позже стало известно, что боевики вошли в Кабул и захватили дворец президента страны.