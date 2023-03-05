Минэнерго Украины признало, что возвращение Запорожской АЭС зашло в тупик Глава Минэнерго Украины: возвращение ЗАЭС под контроль Киева зашло в тупик

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Стела Запорожской атомной электростанции

Украина не может вернуть под контроль Запорожскую атомную станцию, ситуация зашла в тупик, заявил в эфире Национального телемарафона министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, российская сторона не поддается призывам к выводу военных и сотрудников «Росатома» с территории АЭС.

Сейчас ситуация зашла в тупик. Наша позиция, которую мы озвучиваем на всех международных площадках, сводится к тому, что любые переговоры по ЗАЭС должны базироваться: во-первых, на демилитаризации станции, во-вторых, выходе из ЗАЭС работников Росатома. <...> В ответ на это мы получили ничтожный указ Путина о том, что ЗАЭС – это федеральная собственность, — сказал глава Минэнерго Украины.

По его словам, Запорожская станция стала хуже функционировать. Он считает, что российская сторона хочет оставить АЭС украинцам в нерабочем состоянии.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что власти Украины не готовы к реализации инициативы МАГАТЭ по созданию защитной зоны вокруг Запорожской АЭС. Согласно плану МАГАТЭ, такая зона должна была исключить атаки с территории электростанции и против нее, подчеркнул он.