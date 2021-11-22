Милонов пообещал облегчить жизнь мигрантов на границе Польши и Белоруссии

Депутат Госдумы России Виталий Милонов прибыл на границу Польши и Белоруссии. Он пообещал облегчить жизнь нелегальных мигрантов, в частности, передать вещи для детей, которые находятся в числе беженцев и которым нужна помощь, сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Готовы тоже принимать участие максимально вместе с белорусскими друзьями, обсуждать, как мы можем сделать жизнь этих людей, которые оказались здесь не по нашей воле, не по нашему приглашению, легче, — цитирует его агентство.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Ряд беженцев начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики.

По информации премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, численность беженцев, находящихся сейчас на территории Белоруссии, составляет 20 тысяч человек. Он отметил, что если поток нелегальных мигрантов удастся остановить, то Евросоюз сможет помочь им вернуться на родину.