Миллион израильтян получили вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/51a07fec-4c31-11eb-b54c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gideon Markowicz/Global Look Press

Миллионный житель Израиля привился от коронавируса в центре вакцинации в арабском городе Умм-эль-Фахм в Хайфском округе.

При введении препарата присутствовал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Он заявил, что после массовой вакцинации страна сможет вернуться к нормальной жизни.

Когда будет достигнута критическая масса, будут вакцинированы несколько миллионов, можно будет открыть торговлю, магазины, рестораны, всё что угодно. Можно будет выезжать за границу, заниматься бизнесом и путешествовать в Дубай, Абу-Даби, на Бахрейн, — отметил политик.

Прививку сделали Мухаммеду Джабарину. После вакцинации он заявил, что чувствует себя отлично, передаёт РИА Новости.

В Израиле началась массовая вакцинация граждан препаратом компании Pfizer. Она стартовала 20 декабря, и на первом этапе её получили медработники, студенты-медики и сотрудники гериатрических учреждений. Также в числе первых были вакцинированы представители власти, своим примером показывая людям необходимость получить прививку. В рамках второго этапа вакцинации прививаются граждане старше 60 лет и люди из групп риска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пожилой израильтянин скончался 28 декабря от сердечного приступа после получения прививки от коронавирусной инфекции компании Pfizer. Примечательно, что, согласно заявлению Минздрава, он страдал аналогичными заболеваниями — у него также был рак и несколько сердечных приступов в анамнезе.