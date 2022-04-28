Российский миллиардер пожертвует $100 млн украинским беженцам Российский миллиардер Мильнер пожертвует $100 млн украинским беженцам

Юрий Мильнер / Фото yuri.milner/vk.com

Российский миллиардер Юрий Мильнер пожертвует $100 млн украинским беженцам. Большую часть суммы из фонда Breakthrough Prize, в числе основателей которого значатся Мильнер и его жена Юлия, направят на поддержку пострадавших в результате конфликта на Украине. Участниками благотворительной акции также станут компании с инвестициями фонда бизнесмена — онлайн-платформа по размещению жилья Airbnb, музыкальный сервис Spotify и экспедиторская фирма Flexport, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте проекта.

Мы были потрясены глубоко огорчающими страданиями украинского народа. Мы верим, что эта инициатива, запущенная в партнёрстве с некоторыми из самых креативных технологических компаний и организаций мира, может оказать практическую помощь людям, живущим в смятении за пределами своей родины, — заявил Мильнер.

Ранее стало известно, что украинские беженцы остались не в восторге от размера пособий в Германии. Они пожаловались на то, что их сбережений не хватает даже на еду, поэтому они вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатным питанием.

Также беженцы отметили, что цены в магазинах слишком высокие. При этом представители организаций, оказывающих помощь вынужденным переселенцам на безвозмездной основе, жалуются на перебои с поставками продовольствия из-за нарушения логистических цепочек.

В некоторых странах украинские беженцы ведут себя не так благодарно, как в Германии. Они ведут себя по-хамски, требуя предоставлять им роскошные условия проживания, рассказала ранее волонтёр из Латвии. По словам девушки, украинцы также проворачивают хитрые схемы, чтобы оформить пособия в каждой из стран, через которые они едут.