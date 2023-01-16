Military Watch: западные танки на Украине будут использовать для обучения

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Поставляемые Украине западные танки хотят использовать вдали от фронта из-за боязни их уничтожения и подрыва международной репутации поставщиков и самих этих видов вооружения, пишет Military Watch. Кроме того, проблема долгого и трудоемкого обучения задержит поставки, а возможный захват танков осложнит ситуацию.

Трудности с интеграцией [танков] Challenger 2 в украинскую армию и опасности, которые могут возникнуть в результате захвата или иного взлома танков, означают, что существует значительная вероятность того, что танки будут храниться вдали от линии фронта и использоваться в первую очередь для обучения, — сообщается в материале.

Отмечается, что это касается и немецких танков Leopard, которые плохо зарекомендовали себя в операциях Турции против легковооруженных повстанцев в Сирии и Ираке. Из-за понесенных тяжелых потерь турецкие офицеры назвали эту ситуацию «болезненным опытом».

Ранее военный эксперт Алексей Суконкин заявил, что британские танки Challenger 2 и немецкие Leopard стреляют иными снарядами, нежели танки Т-64, Т-72 и Т-80, поэтому в случае их поставки украинскому командованию необходимо будет наладить поставки снарядов для всех этих типов машин. Кроме того, по словам эксперта, российские противотанковые комплексы способны противостоять бронезащите Challenger 2.