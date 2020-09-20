Милиция в Бресте применила перцовый газ против протестующих

https://static.news.ru/photo/b649b05a-fb4e-11ea-8d95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Бресте сотрудники белорусских правоохранительных органов распылили перцовый газ из баллончика в сторону протестующих. В МВД республики проверяют данную информацию.

Как сообщает интернет-портал tut.by, инцидент произошёл днём 20 сентября во время акции протеста. ТАСС сообщил , что в МВД республики проверяют данную информацию.

Очевидцы сообщают, что в ходе протестных акций в Бресте силовики задержали около десяти человек. 13 сентября в этом городе впервые с начала протестов против результатов президентских выборов в Белоруссии против протестующих был применён водомёт.

Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило 13 сентября применение водомёта правоохранительными органами в отношении участников акции протеста в Бресте. В ведомстве заявили, что применили его для восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения.