Милиция в Бресте применила перцовый газ против протестующих

В Бресте сотрудники белорусских правоохранительных органов распылили перцовый газ из баллончика в сторону протестующих. В МВД республики проверяют данную информацию.
Как сообщает интернет-портал tut.by, инцидент произошёл днём 20 сентября во время акции протеста. ТАСС
Очевидцы сообщают, что в ходе протестных акций в Бресте силовики задержали около десяти человек. 13 сентября в этом городе впервые с начала протестов против результатов президентских выборов в Белоруссии против протестующих был применён водомёт.
Массовые митинги проходят в Белоруссии с 9 августа. На улицы Минска и других городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты голосования были сфальсифицированы.
Как писал NEWS.ru, Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило 13 сентября применение водомёта правоохранительными органами в отношении участников акции протеста в Бресте. В ведомстве заявили, что применили его для восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения.
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