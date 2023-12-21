Милей подписал указ о проведении в Аргентине более 300 либеральных реформ

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Президент Аргентины Хавьер Милей подписал указ, охватывающий более 300 реформ экономики, которые предстоит еще утвердить в парламенте, передает РИА Новости. Об этом политик сообщил сам в телеобращении к нации.

Эти реформы, из которых я упомянул только 30 из более чем 300, учитываются в чрезвычайном декрете, который мы подписали сегодня, — заявил глава государства.

Милей отметил, что главная цель указа заключается в начале «реструктуризации» страны, восстановлении «свободы» и снятии ряда барьеров, которые замедляют экономический прогресс. Среди мер, которые он озвучил, включены приватизация, освобождение экспорта, отказ от ценового регулирования и многие другие.

Президент подчеркнул, что это лишь первый этап. В ближайшие дни будет созвано чрезвычайное заседание парламента, где будут представлены законопроекты с просьбой продвинуть страну вперед по пути изменений.

Ранее несколько сотен протестующих против экономических решений нового правительства Аргентины перекрыли центральную улицу в Буэнос-Айресе. Митингующие двинулись к зданию правительства, но полиция заблокировала им путь. Среди участников протеста были и семьи с маленькими детьми.