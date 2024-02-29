Президент Аргентины захотел провести саммит в поддержку Украины FT: Милей планирует провести саммит поддержки Украины Латинской Америкой

Фото: Офис Президента Украины

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует в 2024 году провести саммит стран Латинской Америки в поддержку Украины, пишет Financial Times. Политик подчеркнул, что ставит в приоритет союзы со «странами, защищающими свободу», к таким он причисляет США и Израиль, а также Украину.

Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины позднее в этом году, — пишет издание.

Согласно публикации газеты, политика Милея в отношении Украины отличается от более нейтральной позиции по конфликту лидеров ряда других стран региона, таких как Бразилия и Мексика.

В конце прошлого года Аргентина взяла на себя обязательство провести саммит по Украине, на который планировалось пригласить лидеров стран Латинской Америки. Это предложение обсудили президент Украины Владимир Зеленский и Хавьер Милей. Политики сошлись на том, что мероприятие получится организовать в начале 2024 года.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что проведение саммита по Украине может быть отложено на несколько месяцев. По его информации, причиной стало безразличие мировых лидеров к поднимаемым вопросам.