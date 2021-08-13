Мигранты в Литве сделали подкоп и сбежали из лагеря

Несколько десятков иранских нелегальных мигрантов, попавших в Литву из Белоруссии, сбежали из лагеря, вырыв подкоп, сообщает lrt.lt

Инцидент произошёл в Алитусском районе ночью 13 августа. Лагерь сумели покинуть 34 беженца. Силовики поймали только двоих человек. В полиции предполагают, что нелегалы отправятся в сторону Польши вдоль железной дороги.

Примечательно, что пропажу мигрантов заметили не сразу. О беглецах вспомнили только во время завтрака. На их поиски был поднят вертолёт, на помощь силовикам выделили военных, но большинство беглецов всё равно сумели уйти. Сейчас силовики проверяют окрестности и ближайшие населённые пункты.

Кризис с мигрантами на границе Евросоюза и Белоруссии начался в конце мая. В Литву пытаются попасть выходцы из стран Африки и Ближнего Востока. Число нелегалов по сравнению с 2020 годом увеличилось в несколько десятков раз.

Власти Литвы даже решили отгородиться от Белоруссии «стеной», чтобы решить проблему с мигрантами. Но у страны может не хватить денег на её сооружение. Всего требуется €152 млн. Планировалось получить деньги по линии Евросоюза, но в Брюсселе отказались финансировать такие проекты. Зато своим соседям решила помочь Украина. Она отправила в Литву почти 38 тонн колючей проволоки.