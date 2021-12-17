Мигранты раскрыли схему переброски из Белоруссии в Германию

Некоторые мигранты смогли перейти белорусско-польскую границу и попасть в Германию. Как рассказал корреспондент РБК, ещё 12 ноября десять выходцев из Ирака были в Минске и не знали, смогут ли попасть в Европу. Сейчас они уже живут в распределительном центре в Германии и говорят, что их мечта сбылась.

По словам иракских беженцев, в ноябре несколько десятков человек отправились из Минска на белорусско-польскую границу. Как уточняет издание, это было не то место, где образовался стихийный лагерь мигрантов. Белорусские пограничники просто пропустили их на нейтральную полосу в лесу, где они прятались три дня, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны.

Затем мигранты почти неделю жили в лесу, большую часть из них выловили пограничники, только 10 человек сумели добраться до Польши. Оттуда их на машине доставили в Германию.

По их словам, весь маршрут был заранее распланирован некой турфирмой.

Водителем был поляк, местный. Его услуги, как и услуги всех, кто помогал нам в Белоруссии, мы оплатили ещё в Ираке до вылета из страны. Так что все было согласно договоренности, — рассказал собеседник.

Как рассказал беженец, во Франкфурт-на-Майне они пробыли неделю, после чего их задержала полиция и отправила в миграционный центр.

Ранее Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задержанных нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией.

В настоящее время на границе Польши и Белоруссии скопилось несколько тысяч беженцев в надежде попасть в страны ЕС. Польские силовики вынуждены пресекать их периодические попытки штурмовать кордон.

Президент Александр Лукашенко пообещал, что до конца этого года Белоруссия постарается решить проблему беженцев на границе. По его словам, власти будут просить мигрантов, которые находятся в стране по туристической визе, вернуться обратно, «потому что гуманитарного коридора не будет».