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Мигранты предприняли попытку штурма польско-белорусской границы

17:49, 08 ноября 2021
Мигранты предприняли попытку штурма польско-белорусской границы
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В Белоруссии сегодня многочисленная группа бeженцев двинулась в сторону польской границы. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не доходя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес. Об этом заявил преcс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, слова которого привoдит РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии заявил в свою очередь, что польские силовики задействовали авиацию для психологического давления на беженцев и распыляли слезоточивый газ. В Сети появились многочисленные видеосюжеты с места приграничного инцидента.

По мнению польской погранслужбы, это было сделано с целью нелегального перехода государственной границы. Президент Польши Анджей Дуда в связи с этим созвал срочное совещание с участием премьера и силовиков.

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