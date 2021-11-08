Мигранты предприняли попытку штурма польско-белорусской границы

В Белоруссии сегодня многочисленная группа бeженцев двинулась в сторону польской границы. Они бросали в сoлдат камни, бутылки и палки. Позднее беженцы, не доходя до бeлорусского КПП на границе, свернули в лес. Об этом заявил преcс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер, слова которого привoдит РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии заявил в свою очередь, что польские силовики задействовали авиацию для психологического давления на беженцев и распыляли слезоточивый газ. В Сети появились многочисленные видеосюжеты с места приграничного инцидента.
По мнению польской погранслужбы, это было сделано с целью нелегального перехода государственной границы. Президент Польши Анджей Дуда в связи с этим созвал срочное совещание с участием премьера и силовиков.