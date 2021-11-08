Мигранты предприняли попытку штурма польско-белорусской границы

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолёте, который отправился в неизвестном направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать политика Гиули Аласанию.

Они (руководство тюрьмы. — NEWS.ru) проигнорировали все, выкрали моего сына у нас перед глазами и куда-то забрали, — цитирует её агентство. Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал, что консилиум медиков...