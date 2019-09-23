Министры внутренних дел пяти европейских стран собрались 23 сентября на Мальте, чтобы решить, как бороться с очередной волной миграционного кризиса. На повестке дня новая система распределения беженцев по странам ЕС. Между тем число нелегалов, прибывающих к европейским берегам, растёт. Как полагают эксперты, это происходит потому, что контрабандисты в Африке нашли новые способы переправлять мигрантов в Старый Свет.

Во встрече на Мальте примут участие представители Франции, Германии, Италии, Мальты и Финляндии (как текущего председателя ЕС). Дискуссию о системе квот решено было реанимировать, потому что в Италии пришло к власти новое правительство и, что самое важное, новый министр внутренних дел Лучана Ламорджезе. Предыдущий глава МВД Маттео Сальвини нарушил устоявшиеся европейские нормы обращения с беженцами и запомнился громкими закрытиями итальянских портов для спасательных судов с мигрантами. Теперь, когда Сальвини ушёл из правительства, европейские лидеры надеются перезапустить процесс распределения спасённых в Средиземном море.

Новое итальянское правительство предоставляет прекрасную возможность для Европы создать новую концепцию распределения, в данном случае, спасённых мигрантов, — заявил перед встречей на Мальте глава МВД Германии Хорст Зеерхофер. — Для немецкого правительства будет большой ошибкой не воспользоваться этой возможностью.

Германия, как ожидается, возьмёт на себя четверть всех спасённых мигрантов, таких же обязательств ожидают от Франции. Италия приютит только 10%, так как она уже и без того переполнена. Италия, Мальта и Греция становятся первыми странами на пути переправляющихся по средиземноморскому маршруту мигрантов. Мальта ранее закрыла свои порты, мотивируя это тем, что на маленьком острове с населением 460 тыс. человек нет места всем приезжим. Теперь она соглашается разместить их у себя только временно, для последующей переправки в другую страну ЕС. Критикам политики квот немецкий министр внутренних дел Зеерхофер отвечает, что в абсолютных цифрах ФРГ примет не так уж много просителей. Ведь речь идёт только о потерпевших бедствие и спасённых в Средиземном море. За последние 15 месяцев в Италии и Мальте таковых насчитали около 2200 человек.

лагерь мигрантов в Греции Nicolas Economou/Global Look Press

В середине июля на аналогичной встрече в Париже было решено создать «Европейский механизм солидарности», в котором примут участие 14 стран ЕС во главе с Германией и Францией. Это очередная попытка реанимировать систему квот по распределению беженцев, которая не заработала в полную силу из-за отказа ряда восточноевропейских государств принимать у себя беженцев. Осознав, что эти страны, судя по всему, не переубедить, лидеры ЕС теперь работают только с теми, кто к этому готов.

Между тем AFP сообщает о всплеске числа лодок с мигрантами, пристающих к берегам Италии. Греция тоже зафиксировала резкий скачок: только 17 сентября на её берегах высадился 791 человек. По мнению экспертов агентства, это связано с тем, что африканские контрабандисты освоили новые маршруты трафика нелегалов, а сами мигранты стараются успеть переправиться в Европу до зимы. По данным Repubblica, с начала года в Италию прибыли более 6600 мигрантов, и около 5500 воспользовались для этого небольшими лодками, пристали ночью, и их не засекла береговая охрана. Такие случаи называют «фантомными», потому что они ускользают от правоохранительных органов.

Если раньше большинство нелегалов отправлялись в Европу из Ливии, то теперь, когда меры безопасности со стороны ливийской береговой охраны были усилены, контрабандисты переключаются на Тунис.

Мы видим на индивидуальных судах не только тунисцев, но и людей из Чёрной Африки, — заявил в недавнем интервью Stampa Сальваторе Велла, прокурор Агридженто . — Мы думаем, что существуют новые маршруты, не через Ливию, а через Тунис, в районе которого море пересечь проще, это можно сделать на маленьких судах, с минимальным риском.

Такое путешествие длится 14-16 часов, но по словам прокурора, обходится гораздо дороже, чем ливийский маршрут. Ранее сообщалось, что цена «билета» из Ливии в Италию для нелегального мигранта составляет от €8000 до €10000. Безопасность никто не гарантирует: до убежища на другом берегу не добирается в среднем каждый десятый пассажир утлых судёнышек. Когда под давлением европейских властей неправительственные организации сократили число спасательных операций в Средиземной море, гибнуть во время подобных плаваний стало ещё больше людей.

Чувствуя, что тема миграции вновь стала больной для Европы, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил поиграть на европейских страхах. В начале сентября он заявил, что Турция может открыть границы и заполонить Европу беженцами, если международное сообщество не поддержит создание безопасной зоны на севере Сирии, чтобы Турция могла переселить туда хотя бы часть из размещённых в ней 3,6 млн сирийцев. Глава консервативного большинство в Европейском парламенте Манфред Вебер ответил на это, что Европа «не приемлет шантажа».