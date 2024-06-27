Мигрант изнасиловал и задушил девушку на виду у матери на тонущей яхте Dailymail: мигрант изнасиловал и задушил девушку на затонувшей яхте в Италии

Фото: Paul Mayall/imageBROKER.com/Global Look Press

Иракский мигрант изнасиловал и задушил 16-летнюю девочку на затонувшем корабле у берегов Италии, сообщает Dailymail. По данным СМИ, его жена и дочь погибли во время кораблекрушения.

Мужчина был арестован по подозрению в убийстве. Всего на борту находилось около 70 человек, двенадцать из которых спаслись. После происшествия были найдены 35 тел, включая 15 детей. Мигранты прибыли из Ирана, Сирии и Ирака. Судно родом из Турции и потерпело крушение примерно в 120 морских милях от южного побережья Италии.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума заявил, что миграционная политика России требует изменений. По его словам, важно обосновать необходимость привлечения мигрантов или решить все внутренние проблемы собственными ресурсами.

Также глава российского СК заявил, что в Москву за четыре месяца 2024 года приехали более 1,2 млн мигрантов, в Петербург — 860 тысяч. По его подсчетам, около 10 тысяч иностранцев, которые получили гражданство России, были направлены в зону военной спецоперации на Украине. Всего было установлено 30 тысяч человек, не желающих встать на воинский учет, добавил он.