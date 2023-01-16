МИД заявил о невыполнимых визовых требованиях к российским туристам в ЕС МИД: в ЕС начали предъявлять невыполнимые визовые требования к российским туристам

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Государства Евросоюза к минимуму свели оформление многократных виз для граждан России. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов. Он добавил, что ряд стран выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для туристов.

Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций, — пояснил дипломат.

Также он отметил, что оформление многократных виз для россиян сведено практически к нулю.

В то же время Евгений Иванов сообщил, что российская сторона в настоящее время прорабатывает договоренности о безвизовом режиме для россиян с Бахрейном, Оманом, Саудовской Аравией и рядом других стран. Он также напомнил, что в Россию сегодня могут въезжать по общегражданским паспортам представители более чем 60 иностранных государств.

Ранее заведующий консульским отделом посольства России в Мексике Андрей Трояновский заявил, что республика стала чаще отказывать во въезде гражданам ряда стран, в том числе и России. Причина кроется в росте нелегальной миграции из Мексики в США.