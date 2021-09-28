МИД заявил о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель

Россия готова на конструктивное сотрудничество с любым преемником канцлера ФРГ Ангелы Меркель и любым составом нового правительства, которое будет сформировано по итогам выборов. Москва ожидает от Берлина такого же отношения. Об этом заявил директор Третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин в интервью РИА Новости.
По его словам, Россия всегда уважала и будет уважать выбор немецкого народа.
Несмотря на известные противоречия, накопившиеся между Москвой и Берлином за последнее время, мы видим хорошие перспективы для дальнейшего развития российско-германского взаимодействия, — сказал Тяпкин.
Выборы в бундестаг выиграла Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), набравшая 25,7% голосов. Правящий блок ХДС/ХСС занял второе место с результатом 24,1%, показав самые низкие цифры за всю историю. Партия «Зелёные» набрала 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия — 11,5%, за ними следует «Альтернатива для Германии» с 10,3%. Левая партия, которая немного не добрала до пятипроцентного барьера (4,9%), тем не менее получила три прямых мандата и 39 мест в парламенте. Победившая политическая партия сможет сформировать правительство, которое возглавит лидер её партийного списка.