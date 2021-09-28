МИД заявил о готовности сотрудничать с любым преемником Меркель

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Канцлер Германии Ангела Меркель на словах поддерживала антироссийскую политику Киева, при этом её заботили лишь интересы своей страны. Так считает украинский экономист Юрий Атаманюк. Нередко немецкий политик действовала в ущерб Украине, будто наказывая её за русофобскую политику, сказал эксперт в эфире украинского телеканала «НАШ».

Я поддержу слова главы офиса нашего президента, который сказал, что Меркель очень много сделала для Украины. Вот действительно так, как Меркель сделала Украину, или поимела, что будет более подходящим синонимом...