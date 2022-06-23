МИД уличил Запад в желании нарушить авиасообщение между Россией и Турцией Представитель МИД Пилипсон: Запад хочет нарушить авиасообщение между Россией и Турцией

Фото: istairport.com

Западные страны с помощью санкций хотят нарушить российско-турецкое авиасообщение. Такое мнение высказал в ходе интервью ТАСС директор Четвёртого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Он отметил, что несмотря на это, Турция продолжает сотрудничать с Россией.

Западные санкции среди прочего преследуют цель нарушить российско-турецкое авиационное сообщение. Поэтому профильные ведомства двух стран интенсивно работают, чтобы исключить любые риски и неудобства, которые могут возникнуть у наших туристов, отправляющихся в Турцию, — сказал Пилипсон.

Он подчеркнул, что, «несмотря на жёсткий внешний натиск», Анкара не прекращает сотрудничества с Москвой в двусторонних делах. Одна из главных отраслей сотрудничества между государствами — туризм.

В целом удовлетворены обещаниями Анкары создать для россиян в Турции все условия для полноценного и безопасного отдыха, держим вопрос на приоритетном контроле, — отметил дипломат.

В начале июня Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила о нехватке рейсов в турецкую Анталью, из-за чего российский турпоток упадёт в сравнении с допандемийным 2019 годом на 45%. Также в АТОР отметили, что за первую неделю июня 2022 года в Анталью из России прибыло 452 рейса, в то время как годом ранее туда ежедневно отправлялись до 160 рейсов.

Проблемы связывают с санкциями, ограничившими возможность полётов для российских авиакомпаний, а также с сужением географии вылетов. В 2019 году в Турцию можно было летать из 46 российских городов, сейчас — только из 17.