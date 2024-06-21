МИД Южной Кореи вызовет на беседу российского посла МИД Южной Кореи вызовет посла России в Сеуле из-за договора Москвы с Пхеньяном

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Георгий Зиновьев

Министерство иностранных дел Южной Кореи вызовет российского посла Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест из-за подписанного с КНДР договором о всеобъемлющем партнерстве, сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на дипломатические источники. Отмечается, что это может случиться 21 июня.

По данным собеседника агентства, в Сеуле остались недовольны пунктом соглашения, который предусматривает военную помощь в случае нападения на одну из сторон. Свою позицию южнокорейские власти намерены донесли до российского диппредставителя.

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве по итогам личных переговоров в Пхеньяне. В МИД Южной Кореи выразили сожаление по этому поводу. Там заявили, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Кроме того, начальник управления национальной безопасности Республики Корея Чан Хо Чжин сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР угрожает национальной безопасности Южной Кореи.

Как объяснил сам Путин, российские власти рассчитывают, что заключенный с ККНДР договор о сотрудничестве станет фактором, который будет сдерживать кризис на полуострове. Он отметил, что в соглашении нет ничего нового. По его словам, договор между Москвой и Пхеньяном практически аналогичен предыдущему двустороннему соглашению, срок действия которого истек ранее.