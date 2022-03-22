МИД Японии заявил протест послу России из-за отказа от мирных переговоров

Посол России Михаил Галузин был вызван в МИД Японии. В ведомстве ему заявили протест в связи с отказом Москвы от дальнейших переговоров с Токио по вопросу заключения мирного договора, передаёт агентство Kyodo.

Старший заместитель министра иностранных дел Японии Сигео Ямада передал позицию Токио послу России в Японии Михаилу Галузину, — говорится в сообщении.

Глава правительства Японии Фумио Кисида заявил, что позиция Токио по заключению мирного договора и урегулированию территориального вопроса с Россией остаётся неизменной.

О выходе из диалога по мирному договору в МИД России объявили 21 марта. В ведомстве объяснили данное решение принятием Японией односторонних ограничений в отношении Москвы.

В посольстве Японии в РФ сочли отказ российской стороны от диалога «крайне прискорбным» и «неприемлемым». Премьер Японии Фумио Кисида расценил решение Москвы как «неприемлемо жёсткое» и неоправданное. Он подчеркнул, что Токио выражает «решительный протест».

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, отметил, что переговоры всегда носили ритуальный характер и это понимали обе стороны. По его словам, Москве и Токио никогда не удалось бы договориться по вопросу Курильских островов. По мнению Медведева, с введением Японией санкций против России по примеру США диалог утратил всякий смысл.