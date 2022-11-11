МИД Японии подтвердил гибель соотечественника, воевавшего на Украине Kyodo: МИД Японии подтвердил гибель гражданина, воевавшего на Украине на стороне ВСУ

Фото: imagebroker/Ina Hesmer/Global Look Press

МИД Японии подтвердил факт гибели гражданина страны, отправившегося в качестве добровольца на Украину для участия в боевых действиях и воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщает агентство Kyodo. Ранее информация о погибшем мужчине 20-30 лет появилась в японском сегменте социальных сетей.

Имя погибшего гражданина Японии не называется, как и район, где он был убит. Единственным известным фактом является дата смерти. По сообщению МИД страны, это произошло 9 ноября.

Накануне генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что правительство страны проверяет данные о гибели соотечественника, который в качестве добровольца отправился на Украину и вступил в ряды ВСУ.

В настоящее время для всей территории Украины в Японии действует максимальный из четырех уровней опасности. Это означает необходимость немедленной эвакуации из страны и запрет на поездки туда. При этом с 5 октября посльство Японии в Киеве возобновило свою работу.

Ранее стало известно, что на Украине погиб воевавший на стороне ВСУ гражданин Великобритании Саймон Лингард. Отмечается, что это третий британский наемник, который погиб в ходе СВО за всё время. По информации СМИ, украинские военные предложили свою помощь в доставке тела на родину боевика.

Также сообщалось о гибели бойца элитной дивизии армии США Пола Кима. Он входил в Международный легион территориальной обороны Украины и погиб за два дня до своего 35-летия.