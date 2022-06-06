Россия внесла в стоп-лист чиновников Белого дома и Госдепартамента США Новый список санкций России включает министров финансов и энергетики США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство иностранных дел России расширило стоп-лист в отношении граждан США, внеся в него еще 61 человека, говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. В список попали министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, глава Минфина Джанет Йеллен, президент Fitch Group Пол Тейлор и старший исполнительный директор Moody's Роб Фаубер.

В стоп-лист вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках, — говорится в заявлении.

Россия ранее закрыла въезд в страну для 41 канадца. В числе граждан, оказавшихся в российском стоп-листе, значатся военные чиновники и главы организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине. Всего на данный момент въезд в Россию закрыт для 658 граждан Канады.

20 мая Оттава запретила экспортировать в РФ компьютерную технику и предметы роскоши, а также включила в санкционный список 14 граждан России. В МИД Канады пояснили, что рестрикции нацелены на «приближенных к режиму президента РФ Владимира Путина». В черный список, в частности, попали бизнесмены Фархад Ахмеров, Игорь Кесаев, Андрей Рюмин, Дмитрий Мазепин, глава РЖД Олег Белозеров и другие лица.