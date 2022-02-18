МИД Великобритании сообщило о переносе посольства из Киева во Львов

В Министерстве иностранных дел Великобритании сообщили, что посольство на Украине временно переезжает из Киева во Львов. При этом дипломаты призвали всех граждан страны покинуть Украину немедленно, пока ещё доступен коммерческий транспорт. Отмечается, что эти меры связаны с якобы наращиваем российских войск на границе с Украиной, сообщает РИА Новости.

Офис британского посольства временно переезжает. Сотрудники посольства работают из британского посольства во Львове, — сказано в пресс-релизе.

При этом в ведомстве не уточнили, всё ли посольство переехало или только его часть. Британцев также предупредили, что в этих условиях государство не сможет оказать помощи для их эвакуации, и попросили не ожидать усиления консульской поддержки.

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов. Он отметил, что дипмиссия «продолжит поддерживать контакты с правительством Украины» и поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации. При этом накануне Вашингтон разрешил отъезд с Украины части своих дипломатов и призвал граждан США покинуть страну.