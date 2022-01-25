МИД Великобритании оценил вероятность отправки войск на Украину

Великобритания «вряд ли» направит свои войска на Украину при любом развитии ситуации, заявила глава британского МИД Элизабет Трасс. Она отметила, что Британия помогла подготовить 20 тысяч украинских военных и работает со своими партнёрами, чтобы они оказывали такую же поддержку Киеву, сообщает РИА Новости.

Как уже говорил министр обороны, вряд ли будет такое обстоятельство, но мы очень усердно работаем над тем, чтобы у Украины было необходимо оружие для обороны, — сказала Трасс во время выступления в парламенте.

Она добавила, что посетит Украину на следующей неделе.

Ранее Великобритания начала эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве и членов их семей на фоне якобы возможного обострения ситуации на Украине. Несмотря на эвакуацию дипломатов, диппредставительство продолжит работу.

Также стало известно, что Великобритания разрабатывает санкции против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Лондон не исключает варианта отключения РФ от международной межбанковской платёжной системы SWIFT и мер против газопровода «Северный поток — 2».