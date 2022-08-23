МИД Узбекистана сообщил о гибели двух человек на границе с Афганистаном

Фото: Валерий Бирюков/ТАСС

Афгано-узбекская граница

МИД Узбекистана сообщил о гибели двух человек в результате перестрелки на границе с Афганистаном. Республика оказывает всю необходимую помощь раненым и завершает подготовку задержанных к возвращению на родину.

Республика Узбекистан приносит свои соболезнования семьям двух погибших, оказывает всю необходимую медицинскую помощь шестерым раненным и завершает процедуру подготовки задержанных лиц к возвращению на родину, — говорится в сообщении.

Как сообщает ИА REGNUM, инцидент из-за того, что на пограничной полосе неизвестные начали собирать растение солодку. Конфликт с узбекскими силовиками быстро перерос в перестрелку, когда в него вмешались подразделения талибов (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Отмечается, что погибшие и раненые — это жители Шортепа, отправившиеся на границу для сбора растения.

В МИД Узбекистана уточнили, что нарушения были допущены с обеих сторон. Сейчас проводится тщательное расследование.

В ходе встречи признано, что с обеих сторон были допущены отдельные нарушения, приведшие к напряженности в этом районе. В настоящее время проводится тщательное расследование инцидента, — заявили в МИД.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым по телефону подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Известно, что мероприятие должно состояться в середине сентября 2022 года. Кроме того, в ходе телефонных переговоров обсуждалось дальнейшее развитие российско-узбекистанского сотрудничества.