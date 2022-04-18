МИД Украины заявил о возобновлении работы 16 диппредставительств в Киеве

В Киеве возобновили работу 16 дипломатических представительств, сообщило Министерство иностранных дел Украины в Facebook (деятельность в России запрещена). Речь идёт о представительстве Евросоюза, а также о посольствах Франции, Италии, Литвы, Латвии, Эстонии, Турции, Польши, Чехии, Словении, Молдавии, Ватикана, Грузии, Ирана, Казахстана, Туркмении и Таджикистана.

С каждым днём всё больше и больше дипломатических представительств других стран возобновляют свою работу в Киеве. Это одно из свидетельств того, что мир поддерживает и верит в Украину, — указывается в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

В январе — феврале 2022 года ещё до начала военной операции России многие страны, включая США и Великобританию, эвакуировали свои дипмиссии из Киева на запад Украины или за пределы страны. Некоторые посольства выехали уже после начала специальной операции.

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал зарубежные страны вернуть посольства. После этого Евросоюз возобновил дипломатическое присутствие в Киеве.