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Санкции против России начинают «идеологически разваливаться» из-за несогласованности действий лидеров стран Евросоюза, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

И мы обеспокоены, когда нам говорят: «Ну, как же? Вот санкции переутвердим, там последний раунд ещё на полгода». Мы говорим: возможно, и переутвердите, но идеологически санкции начинают разваливаться, — сказал Пристайко в интервью «Европейской правде».

По мнению министра, санкции против России являются целостным механизмом, и приглашения РФ в международные организации так же является вопросом санкций.

Как ранее писал News.ru, распад России должен стать стратегической политикой для международного сообщества, считает посол Украины в Сербии Александр Александрович.