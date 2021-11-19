МИД Украины вызвал посла Болгарии из-за слов президента о «русском Крыме»

В МИД Украины вызвали посла Болгарии в Киеве из-за слов президента Румена Радева о российском Крыме и потребовали их опровержения, сообщается на сайте украинского внешнеполитического ведомства. Ранее во время предвыборных теледебатов болгарский лидер Радев заявил, что на настоящий момент «Крым является российским».

Украинская сторона довела до посла позицию нашего государства о некорректности и недопустимости высказываний президента Болгарии Румена Радева по Крыму во время вчерашних предвыборных теледебатов. <…> Ожидаем опровержения президентом Болгарии Руменом Радевом его вчерашнего заявления, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что подобные заявления «не способствуют развитию добрососедских отношений Украины и Болгарии». Также было отмечено, что слова президента резко диссонируют с официальной позицией Софии в поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности.

В свою очередь посол заверил в неизменной позиции Болгарии по поддержке территориальной целостности Украины.

Ранее депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что украинские силы, пришедшие к власти в 2014 году, согласились не сопротивляться воссоединению Крыма с Россией ради сохранения собственного положения. По его словам, именно поэтому в Киеве «закрыли глаза» и отдали полуостров Москве.