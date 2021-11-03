МИД Украины выразил протест из-за посещения Путиным Крыма

Новый украинский вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции так называемых временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что намерена начать работу по возвращению Донбасса с помощью «мягкой силы». По её словам, этот процесс займёт гораздо меньше времени, чем 25 лет, сообщает Korrespondent.net.

Для этого нужно «мягкая сила». Нам нужно делать всё, чтобы люди чувствовали, что они нужны нашему государству, что, несмотря на то, из Львова, Краматорска, Донецка или Луганска — все мы...