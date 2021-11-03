МИД Украины выразил протест из-за посещения Путиным Крыма
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
20:48, 04 ноября 2021
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Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с очередным визитом 4 ноября президента РФ в Крым и Севастополь. Заявление опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства. Сегодня Владимир Путин посетил Севастополь, где принял участие в мероприятиях по случаю Дня народного единства.
Рассматриваем этот визит, как и другие несогласованные с украинской стороной поездки российских чиновников в временно оккупированный Крымский полуостров, как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, обязательств России по договорам, сторонами которых являются Украина и РФ, — говорится в заявлении.
МИД Украины призвал Россию вернуться к исполнению своих международно-правовых обязательств.
В четверг Путин прибыл в Севастополь, где возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны. Торжественная церемония была посвящена Дню народного единства. После этого он встретился с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Кроме того, находясь в Севастополе, Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.