МИД Украины: Встреча Байдена и Зеленского запланирована на конец июля

https://static.news.ru/photo/fb7bfe18-46f7-11eb-9311-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Встреча глав США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского запланирована на конец июля текущего года. она пройдёт в Вашингтоне. Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Обсуждается дата в конце июля, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он также уточнил, что встреча пойдёт в рамах официального визита президента Украины в США. Планируется обширная программа, от Украины приедет большая делегация. Дипломатическое ведомство уже начало подготовку этого визита.

Мы уже начали его готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями, — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе общения американский президент пригласил украинского лидера нанести визит в Вашингтон этим летом.