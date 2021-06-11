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МИД Украины: Встреча Байдена и Зеленского запланирована на конец июля

22:02, 11 июня 2021
Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency

Встреча глав США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского запланирована на конец июля текущего года. она пройдёт в Вашингтоне. Об этом сообщил в эфире телеканала «Украина 24» министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Обсуждается дата в конце июля, — сказал Дмитрий Кулеба.

Он также уточнил, что встреча пойдёт в рамах официального визита президента Украины в США. Планируется обширная программа, от Украины приедет большая делегация. Дипломатическое ведомство уже начало подготовку этого визита.

Мы уже начали его готовить, уже работаем над ключевыми элементами программы. А главное, мы уже работаем над ключевыми договоренностями, — сказал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе общения американский президент пригласил украинского лидера нанести визит в Вашингтон этим летом.

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