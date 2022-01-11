МИД Украины: Россия не может влиять на вступление других стран в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что России дали понять: она «не имеет права голоса» в вопросе членства украинской стороны в НАТО. Отказ же от расширения Альянса на восток стал бы стратегическим поражением, заявил политик, сообщает РБК-Украина.

Россия и США 9–10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Россия не имеет права голоса по вопросу членства Украины в НАТО. Это красная линия, которую не пересечёт ни Украина, ни наши партнёры, — сказал Кулеба.

Он также добавил, что России в Женеве послали сигнал о том, что не будет никаких договорённостей по Украине без участия Киева.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнёров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Ранее Кулеба рассказал, что президент России Владимир Путин планирует получить от переговоров с западными странами «что-то для себя». Так он определил политическую миссию Путина от переговоров с западными странами, добавив, что для российского лидера также важно не потерять репутацию надёжного поставщика энергоресурсов в Европу.