https://static.news.ru/photo/c8037bd2-d90d-11e9-bb9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/Global Look Press

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что у президента страны существует «формула» по прекращению войны в Донбассе. Она заключается в переходе к радикальным мерам в случае, если конфликт не удастся решить в ближайшее время.

«Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», — сказал Пристайко в эфире телеканала ICTV.

Кроме того, украинский министр добавил, что власти будут пытаться «вернуть» всех граждан страны, кто остался «по ту сторону».

Как ранее писал News.ru, российский сенатор Алексей Пушков заподозрил президента Украины Зеленского в намеренном невыполнении Минских соглашений.