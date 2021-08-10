МИД Украины потребовал от России не притеснять свободу в Белорусии

Киев предостерёг Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Украинские дипломаты отреагировали на годовщину протестов в Белоруссии. Они считают, что Минску не следует поддерживать политику Москвы. Белорусским властям пригрозили международно-правовыми последствиями. В Киеве призвали Минск «вернуть государство в демократическое русло», прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций, а также сделать так, чтобы в стране было восстановлено уважение к основополагающим правам и свободам человека.

В то же время Украина предостерегает Российскую Федерацию от наступления на свободу и суверенитет Беларуси, — говорится в сообщении.

Утверждается, что Россия «поглощает» Белоруссию, проводит агрессивную политику в отношении Украины и других государств. Дипломаты считают, что Минск поддерживает политику Москвы по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Она будет расценена в качестве недружественного акта и поддержки «российской агрессии», отметили в МИД страны.

Белорусский народ является одним из самых близких и дружественных для Украины. Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединённом европейском доме свободных, демократических, европейских народов, — отмечается в сообщении.

Ранее бывший кандидат на пост президента Белоруссии и лидер оппозиции страны Светлана Тихановская заявила, что народ республики возложил на неё слишком большую ответственность. Она напомнила, что год назад была просто матерью и никак не была связана с политикой.

Массовые протестные акции прошли в республике после выборов президента 9 августа 2020 года. На них победил Александр Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская набрала более 10% голосов. Сторонники оппозиции посчитали, что выборы были сфальсифицированы.