МИД Украины потребовал от ФРГ опровержения слов командующего ВМС о Крыме

Министерство иностранных дел Украины требует от правительства Германии публично опровергнуть высказывания командующего ВМС страны Кая-Ахима Шенбаха о том, что Крым никогда не вернётся в состав Украины, заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

Считаем категорически неприемлемыми высказывания <...> Кая-Ахима Шенбаха. Крымский полуостров может быть утрачен только в воображении немецкого вице-адмирала. Крым непременно вернётся благодаря упорным усилиям Украины и её партнёров, — написал в Facebook представитель внешнеполитического ведомства.

Он потребовал публичного опровержения высказываний командующего ВМС, «которые подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины и подрывают усилия по деэскалации ситуации в Европе».

Николенко подчеркнул, что «даже попытка понять президента России Владимира Путина со стороны командующего ВМС Германии должна иметь свои моральные и политические пределы безопасности».

Глава ВМС ФРГ вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, выступая на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара, заявил, что Крым никогда не вернётся в состав Украины.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. В поддержку этого решения проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Однако Украина продолжает считать полуостров своей территорией.

Ранее МИД Украины назвал неприемлемым заявление вице-премьера и министра экономики Словакии Рихарда Сулика о том, что Крым является российской территорией и западному миру придётся принять этот факт, чтобы продолжить конструктивный диалог с Россией. Своё возмущение заявлением словацкого политика выразил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко. Он потребовал публичного опровержения этих слов.