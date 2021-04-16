МИД Украины отреагировал на высылку консула из России аналогичным шагом

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Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля. Об этом сообщили в МИД Украины.

Старший дипломат посольства РФ в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов, начиная с 19 апреля, — говорится в сообщении, процитированном ТАСС.

Ранее стало известно, что на территории Cанкт-Петербурга сотрудниками ФСБ за получение закрытой информации из баз дaнных правоохранительных органов и спецслужб был задержан конcул Генерального консульства Украины Александр Соcонюк. Его взяли с поличным в ходе встречи с гражданином РФ. Как выяснилось позднее, конcула задержали на несколько часов.

Как передавал NEWS.ru, в скором времени украинское Министерство иностранных дел приступит к возвращению в Киев своего консула, которого задержали в Санкт-Петербурге отечественные спецслужбы.