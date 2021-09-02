МИД Украины назвал встречу Байдена и Зеленского «разговором без реверансов»

Диалог между президентом Украины Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом лишён всяческих «реверансов». Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кулеба назвал политиков «сильными лидерами двух сильных стран» и поблагодарил Вашингтон за серьёзную поддержку Киева. По его словам, украинский лидер смог прямо задать своему американскому коллеге интересующие его вопросы, а идеи, высказанные по итогам переговоров, были взяты в работу обеими сторонами.

Это идеи, которые будут двигать вперёд украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом, — сказал Кулеба.

Ранее стало известно, что сам Зеленский доволен результатами поездки в США, однако эксперты, в том числе и украинские, заявили, что по её итогам отношения стран не изменятся, а подписанные соглашения только увеличивают зависимость Украины от Соединённых Штатов в таких отраслях, как космос и энергетика. Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш заявил о том, что Украина находится под влиянием США, однако американцы не будут серьёзно вмешиваться в политику Украины после поражения в Афганистане.