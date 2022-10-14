МИД Турции: встречи Путина с Зеленским в скором времени не предвидится

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время не будет, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Он добавил, что турецкая сторона продолжит способствовать возобновлению переговоров между двумя странами.

Встреча (Путина и Зеленского. — NEWS.ru) в ближайшее время не предвидится. Но мы продолжаем наши усилия по достижению прекращения огня и возобновлению переговоров, — сказал министр иностранных дел.

Глава турецкого МИД добавил, что Турция не предлагала свою кандидатуру на роль посредника в переговорах между РФ и Западом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала по дипломатическим каналам конкретных предложений о проведении на территории Турции переговоров между Москвой, Берлином, Вашингтоном, Лондоном и Парижем.

Председатель объединенного парламентского комитета Турции и Евросоюза Исмаил Эмрах Карайель ранее заявил, что местом проведения переговоров России с четырьмя западными странами по ситуации на Украине может стать Стамбул. Турция собирается организовать переговоры России с США, Францией, Германией и Великобританией.