https://static.news.ru/photo/b4f9ada2-5989-11ea-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Идлиб, Сирия Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Режим прекращения огня необходимо установить в сирийской провинции Идлиб. Об этом в Анкаре заявили официальные лица Турции во время переговоров с российскими коллегами.

Наша сторона сообщила о необходимости в первую очередь установить режим прекращения огня, для этого нужно сосредоточиться на шагах, которые необходимо предпринять на суше, — цитирует ТАСС заявление МИД Турции.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны.

В январе 2020 года сирийская армия при поддержке Кремля начала наступление на позиции экстремистов. Турция отправила на помощь последним свои силы. Между Москвой и Анкарой прошло несколько переговоров. Однако дипломатические усилия успехом не увенчались.

19 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае проведения Дамаском военной операции Анкара применит всю боевую мощь. 20 февраля сирийская армия отчиталась, что ей удалось отразить нападение формирований оппозиции на юго-востоке Идлиба. Она уничтожила 250 боевиков, писал NEWS.ru.