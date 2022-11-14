МВД Турции сообщило о задержании подозреваемого к теракте в Стамбуле Глава МВД Турции Сойлу сообщил о задержании человека, оставившего бомбу в Стамбуле

Турецкие правоохранители задержали человека. который в воскресенье, 13 ноября, оставил бомбу на улице Истикляль в Стамбуле. Об этом сообщил телеканалу TRT World глава МВД страны Сулейман Сойлу. По его словам словам за организацией взрывов стоят курды.

Сойлу сообщил, что «человек оставивший бомбу, задержан». Он также отметил, что первоначальные данные указывают, что к организации взрыва причастны Рабочая партия Курдистана (РПК) и курдские Отряды народной самообороны (YPG). Обе эти организации признаны в стране террористическими.

Мощный взрыв произошел на оживленной улице Истикляль в районе Бейоглу в центре турецкой столицы 13 ноября в 16:20 по местному времени (совпадает с московским). В Министерстве юстиции страны расценили произошедшее как теракт. Глава ведомства Бекир Боздаг сообщил, что рассматриваются две версии взрыва.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о шести погибших. По словам вице-президента страны Фуата Октая, пострадал 81 человек.