https://static.news.ru/photo/7cb1dc9a-5b0e-11ea-9226-fa163e074e61_660.jpg Мевлют Чавушоглу Фото: Xinhua/Global Look Press

Воздушно-космические силы России продолжают оказывать поддержку сирийским правительственным войскам, однако ударов по турецким военным не наносят. Об этом 29 февраля заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Режим Асада и его союзники атакуют населённые пункты, школы, больницы и позиции турецких военных. Россия поддерживает режим Асада, но нельзя сказать, что воздушно-космические силы РФ наносят авиаудары по турецким военным, — цитирует министра агентство Anadolu.

По его словам, Турция и Россия прилагают совместные усилия для обеспечения устойчивого мира в Идлибе.

28 февраля сирийцы нанесли удар по турецким войскам в Идлибе, погибли десятки военных. Анкара пригрозила жёстко ответить правительству Башара Асада и назвала инцидент нападением на НАТО. Как сообщал NEWS.ru, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться для обсуждения ситуации в Москве 5 или 6 марта.