В МИД Турции назвали закупку С-400 у России «завершённым делом»

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу назвал факт закупки Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 завершённым делом. Об этом он заявил в интервью телеканалу NTV.

США должны принять, что приобретение С-400 у России является завершённой сделкой, — отметил Чавушоглу.

По словам министра, на переговорах с Блинкеном он отмечал, что Анкара приняла подобное решение в связи с отказом Вашингтона продавать свои ЗРС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган гарантировал покупку Турцией второго полка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, Турция и Россия предпринимают много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Он добавил, что в последнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным уже обсуждал эту тему. Ещё раз она будет затронута в ходе визита Эрдогана в Москву. При этом президент Турции не уточнил, когда он может состояться.

Первый комплект С-400 Турция получила от России в 2019 году. Тогда это вызвало негативную реакцию США. Вашингтон угрожал ввести санкции в отношении Анкары, а также отменить сделку по истребителям F-35. Турецкая сторона в ответ на это твёрдо заявила, что не собирается отказываться от российских ЗРК.