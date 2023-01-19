МИД Турции оценил возможность возобновления переговоров России и Украины Глава МИД Турции Чавушоглу: возобновить переговоры между Киевом и Москвой стало сложнее

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возобновить переговоры между Россией и Украиной стало сложнее, сообщает газета Yeni Akit. По его словам, это происходит несмотря на то, что стороны проделали вначале большой путь.

Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. <...> Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров, — сказал Чавушоглу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о ведении переговоров Москвы с президентом Украины Владимиром Зеленским быть не может. По его словам, президент Украины законодательно запретил вести переговоры с российским правительством.

При этом пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров ранее заявлял о готовности украинской стороны рассмотреть возможность проведения переговоров с Москвой, но они должны базироваться на ряде универсальных принципов. По его словам, речь идет об уважении к Уставу ООН, территориальной целостности и суверенитету Украины, принципу верховенства права. Кроме того, как сказал Никифоров, Киев требует компенсации ущерба и гарантий того, что ничего подобного СВО больше не произойдет.