МИД Турции: на встрече в Брюсселе Анкару не уговорят принять Швецию в НАТО Турция, Швеция и Финляндия обсудят вступление скандинавских стран в НАТО 9 марта

Фото: Xinhua/Global Look Press

Мевлют Чавушоглу

Встреча представителей Финляндии, Швеции и Турции состоится 9 марта в Брюсселе, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в Twitter. Встреча будет посвящена вопросу вступления двух скандинавских стран в НАТО.

К сожалению, со стороны Швеции не последовало убедительных шагов в сфере антитеррора в рамках подписанного меморандума. Третья встреча [представителей] Турции, Швеции и Финляндии пройдет в Брюсселе 9 марта. Мы считаем, что полезно провести ее именно там, чтобы все наши друзья в НАТО сами смогли увидеть прогресс в выполнении меморандума и что Швеция пока что не выполнила своих обязательств, — сказал Чавушоглу.

При этом он отметил, что против вступления в Альянс Финляндии Анкара ничего не имеет, уточняет агентство Andolu.

Мы можем рассмотреть раздельно заявки двух скандинавских стран в НАТО. Отношение Анкары к обращению Финляндии более позитивное, — заявил Чавушоглу.

Глава МИД Турции отметил, что Швеция внесла изменения в законодательство королевства, но представители тех организаций, которые признаны Анкарой террористическими, продолжают свою деятельность в стране.

Турция последовательно противостоит вступлению Швеции в НАТО из-за лояльного отношения к курдским активистам внутри страны, которые активно участвовали в разрушительных протестах в Турции. К примеру, в Стокгольме активисты Рабочей партии курдистана, которая в Турции признана террористической, подвесили за ногу перед ратушей куклу, похожую на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.