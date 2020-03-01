https://static.news.ru/photo/82c7e3e2-5be8-11ea-acc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ihsan Sercan Ozkurnazli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свыше 100 тысяч мигрантов пересекли границу Турции с Евросоюзом после того, как Анкара решила открыть её для них. Об этом заявил турецкий министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Число беженцев, которые покинули нашу страну через Эдирне, составляет 100577 человек, — сообщил в Twitter глава ведомства.

Saat 19.40 itibarÄ±yla Edirne Ã¼zerinden Ã¼lkemizden ayrÄ±lan gÃ¶Ã§men sayÄ±sÄ±; 100.577 — SÃ¼leyman Soylu (@suleymansoylu) March 1, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что большое число мигрантов на северо-западе Турции направляются к границам с Грецией и Болгарией. После обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб Анкара заявила, что не станет сдерживать поток беженцев, пытающихся попасть в страны Европы.

В марте 2016 года Турция и Европейский союз согласовали совместные действия по контролю за потоком беженцев. Договорённость, среди прочего, предусматривала оказание финансовой помощи Анкаре. Также стороны договорились о том, что ЕС примет всех легальных мигрантов-сирийцев, а в Турцию вернут всех беженцев, которые пересекли границу незаконно.

Затем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично обвинил Евросоюз в невыполнении договорённостей по борьбе с миграционным кризисом и объявил об открытии границ для беженцев.