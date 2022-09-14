МИД Турции: Баку не мог не ответить на действия Еревана у границы Глава МИД Турции Чавушоглу: Баку не мог проигнорировать провокации Армении на границе

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу

Турция осуждает Армению за провокации на границе с Азербайджаном и призывает Ереван начать диалог с Баку, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По словам дипломата, Еревану нужно отказаться от провокаций для достижения мира и стабильности в регионе. Он добавил, что Баку не мог проигнорировать провокации Армении у границы с Азербайджаном, передает «Интерфакс Азербайджан».

Время от времени Армения продолжает совершать провокации. Два дня назад подобная провокация повторилась, и, конечно, Азербайджан не мог на это не отреагировать. <...> Если мы хотим устойчивого мира и стабильности в регионе, то Армения должна отказаться от своих провокаций, — заявил Чавушоглу.

Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что ситуация в регионе достаточна хрупка, и напомнил о предложении азербайджанской стороны подписать всеобъемлющий договор, на который, по его словам, Ереван долго не соглашался.

Дипломат отметил, что при участии Турции и Европейского союза в этом вопросе был налажен контакт между главами МИД Азербайджана и Армении, а также началось обсуждение делимитации и демаркации границы.

Ранее стало известно, что посол МИД РФ по особым поручениям Игорь Ховаев в сентябре отправится в Азербайджан и Армению для продолжения работы над мирным договором между странами. Армения и Азербайджан пребывают только в начале пути к примирению, для достижения результатов потребуется время, сообщили в МИД РФ.