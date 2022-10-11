МИД Турции: Баку и Ереван договорились по главным пунктам мирного договора

Фото: president.am

Между Азербайджаном и Арменией достигнуты договоренности по главным пунктам мирного договора, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. По его словам, теперь дело за их реализацией, передает телеканал Tvnet.

По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договоренность. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и так далее. Осталось только их реализовать, — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что процесс нормализации отношений между Турцией и Арменией невозможен в отрыве от диалога Еревана и Баку по поводу мирного договора. Чавушоглу отметил, что Анкара неоднократно говорила об этом и считает это своей «красной чертой».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев допустил возможность подписания мирного договора с Арменией до конца текущего года. По его словам, это произойдет при условии «доброй воли» со стороны Еревана. Он добавил, что провозглашенные азербайджанской стороной принципы нормализации отношений, в числе которых значатся взаимное признание суверенитета и нерушимость границ, признаны и армянской стороной, и Советом Европы.