МИД Турции: Азербайджан был вынужден начать боевые действия в Карабахе

Фото: Айк Арутюнян/РИА Новости

Азербайджан был вынужден начать боевые действия в Карабахе, поскольку Армения на протяжении многих лет устраивала многочисленные нападения и провокации, заявили в МИД Турции. В ведомстве подчеркнули, что боевые действия направлены против военных формирований Армении, а не против мирных жителей региона.

В ответ на многолетние вооруженные нападения и провокации против военнослужащих и сотрудников силовых структур Азербайджана со стороны нелегитимных армянских вооруженных формирований в Карабахском регионе Азербайджана сегодня азербайджанская армия начала антитеррористическую операцию, направленную исключительно против военных формирований, — сказали в МИД Турции.

В ведомстве отметили, что единственным путем к миру в Карабахе могут стать полноценные двусторонние переговоры между Баку и Ереваном.

Минобороны Азербайджана сегодня объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.

На этом фоне в МИД Азербайджана заявили, что единственный способ урегулирования кризиса в Карабахе подразумевает безоговорочный и полный вывод армянских войск из региона. Дипломаты также призвали международное сообщество удержать Ереван от попыток подорвать «хрупкие усилия» по нормализации обстановки. В ответ представители Министерства обороны Армении заявили, что вооруженный контингент республики не дислоцируется на территории Карабаха.