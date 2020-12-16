МИД Турции: Анкара не отступит в вопросе С-400

https://static.news.ru/photo/fd454350-4042-11eb-b13d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анкара не собирается отступать в вопросе приобретения у России систем С-400 и ответит на американские санкции. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы наша оборонная промышленность стала более независимой. По теме с С-400 мы не отступим назад, — сказал он в эфире телеканала 24 TV.

Министр добавил, что санкции в отношении Турции — ошибочное решение Вашингтона. Анкара предпримет ответные шаги на них.

Кризис в отношениях между Турцией и США начался в июле 2019 года. Вашингтон требовал от Анкары отказаться от покупки российских систем С-400, предлагая взамен комплексы Patriot производства США. Власти республики отказались идти на уступки. Тогда со стороны США последовали угрозы ввести санкции, а также лишить республику новых истребителей.

Вашингтон ввёл ограничения в отношении секретариата оборонной промышленности Турции и главы ведомства Исмаила Демира, а также против ещё трёх физических лиц с турецким гражданством. В Минфине США заявили, что попавшие под ограничения организация и граждане связаны с Россией.

Как писал NEWS.ru, американские санкции в отношении Турции осудили в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Вашингтон в очередной раз проявил неуважение к международному праву. Он также добавил, что США уже десятилетия применяют нелегитимные, односторонние принудительные меры «налево и направо».