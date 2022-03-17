МИД Турции: Анкара готова провести встречу Зеленского и Путина

Москва не против предложения Киева о посредничестве Анкары в переговорном процессе и статусе гаранта безопасности Украины, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Анкара высказала готовность организовать на своей территории встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, однако пока говорить о сроках слишком рано, передаёт РИА Новости.

Началу переговоров будет способствовать готовность лидеров, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу, — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что подходы Москвы и Анкары к ситуации на Украине не совпадают, однако Россия уважает и ценит позицию Турции. По его словам, Турция старается объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса.

Отдельным пунктом глава внешнеполитического ведомства выделил соблюдение Турцией обязательств по Конвенции Монтрё.

Он также напомнил, что переговоры представителей МИД проходят в годовщину подписания Договора о дружбе и братстве между правительством РСФСР и правительством Великого национального собрания Турции.