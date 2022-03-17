МИД Турции: Анкара готова провести встречу Зеленского и Путина
Ксения Голуб
Ксения Голуб
17:25, 17 марта 2022
Глава МИД Турции Мевлют ЧавушоглуФото: mid/vk.com
Читайте нас в Google Новости
Москва не против предложения Киева о посредничестве Анкары в переговорном процессе и статусе гаранта безопасности Украины, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Анкара высказала готовность организовать на своей территории встречу президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, однако пока говорить о сроках слишком рано, передаёт РИА Новости.
Началу переговоров будет способствовать готовность лидеров, отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.
Такая возможность есть. Но говорить о сроках пока рано, потому что этому процессу будет способствовать готовность лидеров, готовность сторон. Мы с удовольствием готовы принять у себя такую встречу, — сказал Чавушоглу на пресс-конференции.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что подходы Москвы и Анкары к ситуации на Украине не совпадают, однако Россия уважает и ценит позицию Турции. По его словам, Турция старается объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса.
Отдельным пунктом глава внешнеполитического ведомства выделил соблюдение Турцией обязательств по Конвенции Монтрё.
Он также напомнил, что переговоры представителей МИД проходят в годовщину подписания Договора о дружбе и братстве между правительством РСФСР и правительством Великого национального собрания Турции.