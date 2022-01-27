МИД: страны НАТО отрабатывают применение ядерного оружия против России

США модернизируют своё ядерное оружие, размещённое в неядерных странах НАТО, и привлекают эти государства к тренировкам по применению данного оружия против России. Москва настаивает на возвращении всего американского ядерного оружия в США. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия, — сказал Ермаков.

Он отметил, что в настоящее время в европейских странах находится около двух сотен американских авиабомб семейства В61, а США проводят их модернизацию, нарушая Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). В новой модификации эти бомбы будут обладать сниженной или изменяемой мощностью и при этом повышенной точностью. В Москве считают, что модернизация предполагает большую применимость бомб в реальных условиях, прежде всего в Европе.

Собеседник агентства добавил, что сохраняется и инфраструктура, которая обеспечивает быстрое развёртывание ядерного оружия, способного достигать территории России и поражать различные цели, включая стратегические.

По его словам, Москва добивается того, чтобы совместные ядерные миссии НАТО были прекращены незамедлительно. Американское ядерное оружие должно вернуться в США, а инфраструктура, обеспечивающая его развёртывание, подлежит ликвидации.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО может разместить ракеты на территории Украины, не принимая её в свои члены. По его словам, в Альянсе могут обосновать это двусторонними договорённостями. Он также подчеркнул, что необходимо сделать всё возможное для предотвращения войны между РФ и НАТО. Избежать вооружённого противостояния можно только путём переговоров по гарантиям безопасности.