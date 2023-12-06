МИД сообщил о регулярной работе по возвращению россиян Захарова: работа по переселению россиян ведётся на регулярной основе

Работа по переселению соотечественников в Россию, особенно из стран с недружественными правительствами, ведётся на постоянной основе, заявила официальный представитель NEWS.ru Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Она напомнила, что с 1 января 2024 года будет введен в силу институт репатриации.

Возвращение соотечественников в Россию, особенно тех, кто подвергся дискриминации в странах с недружественными правительствами, находятся в постоянном фокусе нашего внимания вместе с МВД России. Именно на эту структуру возложены функции координатора и главного исполнителя государственной программы по оказанию содействия добровольного переселения в РФ. Эта работа ведется на постоянной основе. В Госпрограмму введен институт репатриации, который вступает в силу 1 января 2024 года, — заявила Захарова.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что Россия нуждается в указе президента РФ о репатриации, и такой документ уже подготовлен. Парламентарий добавил, что необходимо определить, кого нужно считать соотечественником, имеющим право на данную процедуру.

Позже в Госдуму внесли законопроекто выдаче вида на жительство без получения разрешения на временное проживание участникам госпрограммы по репатриации. С инициативой выступил глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Он предложил дополнить закон нормой о том, что репатриантам, получившим статус участника государственной программы, можно выдавать ВНЖ без получения разрешения на временное проживание в России. При этом вид на жительство может быть аннулирован в случае утраты статуса участника программы.